2018-10-27T06:19:43+03:00
Общество

Кемеровчан напугали кружившие над городом вертолеты

В Росгвардии Кузбасса пояснили причину частых полетов Ми-8 над городом
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчан напугали кружившие над городом вертолетыКемеровчан напугали кружившие над городом вертолетыФото: Ростислав НЕТИСОВ
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В небе Кемерова всю последнюю неделю кружили вертолеты Ми-8. Обеспокоенные происходящим горожане обратились в редакцию «Комсомольской правды», чтобы уточнить, что происходит.

Кемеровчане предположили, что в городе ведутся какие-то поиски. Однако в управлении Росгвардии Кузбасса опровергли данное предположение.

– Это учебно-методические сборы летного состава Сибирского округа войск национальной гвардии России. В течение недели летчики Росгвардии со всей Сибири оттачивали мастерство на вертолетах МИ-8, отрабатывали различные элементы в дневное, ночное время, в условиях ограниченной видимости, – сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что это плановое мероприятие, которое проходит в Кемеровской области уже второй раз в этом году. Кузбасс выбран для сборов неслучайно – база авиационного отряда специального назначения в нашем регионе одна из лучших в Сибири.

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