2018-10-27T07:43:51+03:00
Общество

На проспекте Ленинградском в Кемерове установили семь новых светофоров

Эта мера призвана ликвидировать место концентрации ДТП
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: мэрия КемероваФото: мэрия Кемерова
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В Кемерове на проспекте Ленинградском изменили схему организации движения. Для ликвидации места концентрации ДТП специалисты установили семь новых светофоров.

Дорожники изменили схему проезда на участке Ленинградского проспекта в районе стоматологической поликлиники. Поскольку ранее здесь случалось большое количество аварий, специалисты решили установить в месте пересечения проспекта со Студенческим проездом семь новых светофорных стоек, знаки пешеходного перехода и новые остановочные павильоны, оснащенные защитными столбиками.

В данный момент светофоры работают в режиме «желтый мигающий». С 29 октября его подключат к основной программе, сообщили в администрации Кемерова.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», новые светофоры появились еще в нескольких районах города.

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