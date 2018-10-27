2018-10-27T08:18:32+03:00
Происшествия

Житель Кемерова украл у бывшей любовницы сапоги и шубу

Вещи мужчина продал знакомой
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Житель Кемерова украл у бывшей любовницы сапоги и шубуЖитель Кемерова украл у бывшей любовницы сапоги и шубуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове местный житель украл у бывшей любовницы шубу, дубленку и сапоги. Вещи мужчина продал своей знакомой.

В полицию Кедровки обратилась 49-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее дом обворовали, пока она была на работе. Неизвестные похитили шубу, дубленку и зимние сапоги общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кражу совершил бывший сожитель женщины – ранее судимый 40-летний местный житель. Он признался в содеянном и рассказал, что шубу и дубленку продал своей знакомой, а вырученные деньги потратил, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Верхнюю одежду изъяли и вернули владелице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Ленинградском в Кемерове установили семь новых светофоров
Кемеровчан напугали кружившие над городом вертолеты
Кемеровчанин отдал 72 тысячи рублей за несуществующую икру
Главой Топкинского района назначен экс-глава Яшкинского района
В Новокузнецке уходивший от погони водитель протаранил УАЗ
Новокузнечанам расскажут, как бороться с инсультом
Сергей Цивилев поздравил мусульман Кузбасса с 10-летием мечети Мунира
Акция «Добро в село» пройдет в Кемеровском районе
Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей, выживших в ДТП с КамАЗом
Не доставайся никому: кузбассовец не смог угнать машину и сжег ее
Система ОМС в Кузбассе: 25 лет на страже здоровья
Новокузнечанка отдала 1,2 миллиона рублей мошеннице с металлическим зубом
В Белове после ремонта торжественно открыли улицу Пролетарскую
Камазист оставил сиротами двух маленьких детей из Кузбасса
В Кемерове прошли похороны умершего в ресторане студента Дмитрия Шабана
В Кузбассе хотят объединить вузы
Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната
Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин
Очевидцы сняли на видео смертельное ДТП с иномаркой и «ГАЗелью» в Кузбассе
В Кемерове оцепили трамвай из-за подозрительного предмета
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного оставили под арестом до 25 декабря
В Кузбассе создадут научно-образовательный центр
Актер из Кемерова Евгений Гришковец снялся в сериале про женщин
Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасами
Закупкой оборудования и лекарств в Кузбассе займется специальное агентство
Кемеровчанин приучал 14-летнего сына принимать наркотики
В Кузбассе владельца киоска оштрафовали на 200 тысяч