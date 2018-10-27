Житель Кемерова украл у бывшей любовницы сапоги и шубу

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-27T08:18:32+03:00

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В Кемерове местный житель украл у бывшей любовницы шубу, дубленку и сапоги. Вещи мужчина продал своей знакомой.

В полицию Кедровки обратилась 49-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее дом обворовали, пока она была на работе. Неизвестные похитили шубу, дубленку и зимние сапоги общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кражу совершил бывший сожитель женщины – ранее судимый 40-летний местный житель. Он признался в содеянном и рассказал, что шубу и дубленку продал своей знакомой, а вырученные деньги потратил, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Верхнюю одежду изъяли и вернули владелице.