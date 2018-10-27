Стали известны сроки строительства дороги в обход Мариинска

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-27T09:09:20+03:00

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В администрации Кемеровской области прошла встреча губернатора Сергея Цивилева с главой Мариинского района Александром Кривцовым. На ней были названы строки завершения строительства дороги в обход Мариинска.

Сергей Цивилев и Александр Кривцов обсудили подготовку к 300-летию города Мариинска, которое будет праздноваться в 2020 году, а такде насущные проблемы. В частности, стали известны строки завершения строительства дороги в обход исторического города Кузбасса.

Губернатор поставил задачу завершить строительство дороги и запустить магистраль в эксплуатацию до 1 августа 2020 года. Напомним, во время визита Сергея Цивилева в Мариинск горожане пожаловались на большегрузы, которые огромным потоком проходят через город. Тогда было принято решение построить дорогу в обход, что поможет дольше сохранить городские дороги в хорошем состоянии, а также положительно скажется на окружающей среде, которую загрязняют выхлопные газы грузовиков.