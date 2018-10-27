Аварию с фурой и внедорожником под Кемеровом сняли на видео
На выезде из Кемерова утром 27 октября столкнулись внедорожник и фура. Последствия аварии попали на видео.
ДТП на повороте на Кедровку.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поворота на Кедровку. Последствия серьезной аварии попали на видео, которым в соцсетях поделились очевидцы. На кадрах видно, что и фура и внедорожник получили значительные повреждения, причем, по словам пользователей, грузовику досталось больше.
Горожане отметили, что на повороте уже поставили светофор, однако ДТП меньше не становится. Официальной информации о возможных пострадавших в данной аварии пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.