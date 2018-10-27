Аварию с фурой и внедорожником под Кемеровом сняли на видео

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-27T09:44:04+03:00

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На выезде из Кемерова утром 27 октября столкнулись внедорожник и фура. Последствия аварии попали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675213" frameborder="0"></iframe> ДТП на повороте на Кедровку.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поворота на Кедровку. Последствия серьезной аварии попали на видео, которым в соцсетях поделились очевидцы. На кадрах видно, что и фура и внедорожник получили значительные повреждения, причем, по словам пользователей, грузовику досталось больше.

Горожане отметили, что на повороте уже поставили светофор, однако ДТП меньше не становится. Официальной информации о возможных пострадавших в данной аварии пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.