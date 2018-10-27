2018-10-27T09:44:04+03:00
Происшествия

Аварию с фурой и внедорожником под Кемеровом сняли на видео

ДТП произошло утром 27 октября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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На выезде из Кемерова утром 27 октября столкнулись внедорожник и фура. Последствия аварии попали на видео.

ДТП на повороте на Кедровку.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поворота на Кедровку. Последствия серьезной аварии попали на видео, которым в соцсетях поделились очевидцы. На кадрах видно, что и фура и внедорожник получили значительные повреждения, причем, по словам пользователей, грузовику досталось больше.

Горожане отметили, что на повороте уже поставили светофор, однако ДТП меньше не становится. Официальной информации о возможных пострадавших в данной аварии пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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