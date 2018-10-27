Пожар оставил жителей Новокузнецка без дома, летней кухни, гаража и Chevrolet

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-27T10:03:26+03:00

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Вечером пятницы, 26 октября, в Новокузнецке произошел крупный пожар, который оставил горожан без дома, летней кухни, гаража и автомобиля Chevrolet Lanos. С огнем боролись 18 сотрудников МЧС.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Лесной поступил в оперативные службы в 22.25. На место выехали пять пожарных расчетов.

На момент прибытия первого подразделения дом, летняя кухня, а также гараж с автомобилем внутри горели открытым пламенем. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома, летней кухни и гаража. На всей площади обгорели стены летней кухни и гаража. У стоящего внутри автомобиля обгорел моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования. Ликвидировать ЧП удалось в 22.59.