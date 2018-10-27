Житель Кемерова пытался выдать героин за лекарство

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-27T11:01:12+03:00

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В Кемерове местный житель хранил героин в пузырьке из-под лекарства. Когда к кемеровчанину нагрянули полицейские, мужчина пытался убедить их, что в пузырьке смесь для приготовления суспензии.

40-летний житель Кемерова подозревается в незаконном хранении наркотиков. При задержанном находился стеклянный пузырек из-под лекарства, в котором лежали два полиэтиленовых сверстка с веществом белого цвета. Мужчина пояснил, что это смесь для приготовления суспензии, однако эксперты установили, что в пузырьке был героин массой больше четырех граммов, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного жителя Кировского района города возбуждено уголовное дело.