Житель Кемерова пытался выдать героин за лекарство
В Кемерове местный житель хранил героин в пузырьке из-под лекарства. Когда к кемеровчанину нагрянули полицейские, мужчина пытался убедить их, что в пузырьке смесь для приготовления суспензии.
40-летний житель Кемерова подозревается в незаконном хранении наркотиков. При задержанном находился стеклянный пузырек из-под лекарства, в котором лежали два полиэтиленовых сверстка с веществом белого цвета. Мужчина пояснил, что это смесь для приготовления суспензии, однако эксперты установили, что в пузырьке был героин массой больше четырех граммов, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении задержанного жителя Кировского района города возбуждено уголовное дело.