2018-10-27T12:35:34+03:00
Общество

Баста предложил певице из Кемерова клип и продвижение в соцсетях

Такую компенсацию Анастасия Мартынова получит от жюри шоу «Голос» [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Кадр: YouTubeКадр: YouTube
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Певица из Кемерова Анастасия Мартынова выступила в слепых прослушиваниях седьмого сезона шоу «Голос». Хотя никто из членов жюри не взял ее в свою команду, после выступления Баста предложил девушке клип и продвижение в Instagram.

23-летняя Анастасия Мартынова переехала из Кемерова в северную столицу России 12 лет назад. На шоу «Голос» девушка пришла как жительница Санкт-Петербурга. Певица исполнила песню Аллы Пугачевой «Ты не стал судьбой», однако никто из членов жюри не нажал на заветную кнопку и не взял ее в свою команду. Впрочем, позже почти все они признались, что жалеют о своем решении. Рэпер Баста даже предложил Анастасии своеобразную компенсацию.

Кемеровчанка Анастасия Мартынова на шоу "Голос".Автор: YouTube

– Давайте мы сделаем такую вещь: вы выберете какую-то свою суперпесню, приедете ко мне в студию, можно видео снять. Мы снимем все красиво и выложим каждый у себя в Instagram вашу песню, – сказал певец.

Девушка не ожидала такого подарка и отметила, что это победа. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров также пообещал выложить этот клип на своей странице.

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