2018-10-27T13:30:11+03:00
Общество

К 300-летию города в Мариинске капитально отремонтируют школу

Глава Мариинского района пообещал подготовить проект ремонта к декабрю
Екатерина БОРМОТОВА
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В Мариинске к 300-летнему юбилею города капитально отремонтируют школу №6 1961 года постройки. Глава района Александр Кривцов на встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым пообещал подготовить проект ремонта к концу этого года.

Глава региона и глава муниципалитета обсудили вопрос подготовки Мариинска к празднованию 300-летия города, которое состоится в 2020 году. Кривцов отметил, что план подготовки к празднованию уже составлен – он является составной частью стратегии развития муниципалитета.

Одним из главных мероприятий станет капитальный ремонт школы №6 на улице Юбилейной, 26. Образовательная организация была основана в 1938 году. Сегодня учреждение располагается в четырехэтажном кирпичном здании, построенном в 1961 году. Капитальный ремонт в здании не проводился ни разу.

На этой же встрече губернатор Кузбасса обозначил строки строительства дороги в обход Мариинска.

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