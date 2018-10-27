Ждущие кого-то коты умилили кемеровчан
В одном из популярных кемеровских пабликов в субботу появились забавные фотографии трех котов. Мимимишность кадра зашкаливает.
«Ждут кого-то», – написал автор фотографий. На кадрах все три кота сидят в одной позе, сложив передние лапы. На первой фотографии животные смотрят в сторону, как будто ожидают чего-то, на второй – синхронно переводят взгляд на фотографа.
В комментариях пользователи попытались угадать, кого ждут коты или просто придумать креативное название фотографиям.
«Место, может, парковочное застолбили для кого-то», – предположил Николай С.
«Судебные приставы, выслеживают», – написал другой пользователь Александр О.
Кто-то даже невольно напел песенку из популярного мультика «Три кота».
В целом подписчики паблика высоко оценили фотографа за удачно пойманный момент. На несколько часов фото собрали почти 900 лайков (в среднем посты здесь не набирают больше 100).