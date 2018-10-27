СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-27T14:21:29+03:00

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +20 Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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Синоптики дали прогноз погоды на последний выходной день октября. По их данным, в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов.

По-настоящему летний день случится завтра на юге Кемеровской области. Здесь столбики термометров покажут +20 градусов Цельсия. Правда, ночь на воскресенье будет прохладной, а местами вовсе с заморозками – в регионе ожидается понижение температуры до -7 градусов.

Днем в Кузбассе будет тепло: +10,+15 градусов. Вместе с тем ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. А в западных районах Кемеровской области и вовсе пройдут дожди.

В Кемерове ночью будет малооблачно с температурой 0,+2 градуса. Днем в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов Цельсия.