Жители Кузбасса получили 1,6 миллиона по фиктивным справкам об инвалидности
В Беловском районе двое местных жителей наладили производство и сбыт фиктивных справок об инвалидности. По поддельным документам беловчане получили больше 1,6 миллиона рублей.
Полицейские установили, что житель города Белова вместе с бывшей сотрудницей одной из организаций, которая специализируется на медико-социальных экспертизах, продавали фиктивные бланки справок о присвоении инвалидности. Женщина вносила ложную информацию в справки на лиц, которых указывал подельник, и заверяла документы гербовой печатью.
Купившие фиктивные справки жители города Белова и Беловского района обращались с ними в местное отделение Пенсионного фонда, где им начисляли выплаты по инвалидности. Известно, что злоумышленники сбыли 30 подделок, владельцы которых незаконно получили более 1,6 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество при получении выплат» было направлено в суд. Он приговорил фигурантов дела к четырем годам лишения свободы условно. Нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме.