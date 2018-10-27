Жители Кузбасса получили 1,6 миллиона по фиктивным справкам об инвалидности

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-27T15:13:02+03:00

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В Беловском районе двое местных жителей наладили производство и сбыт фиктивных справок об инвалидности. По поддельным документам беловчане получили больше 1,6 миллиона рублей.

Полицейские установили, что житель города Белова вместе с бывшей сотрудницей одной из организаций, которая специализируется на медико-социальных экспертизах, продавали фиктивные бланки справок о присвоении инвалидности. Женщина вносила ложную информацию в справки на лиц, которых указывал подельник, и заверяла документы гербовой печатью.

Купившие фиктивные справки жители города Белова и Беловского района обращались с ними в местное отделение Пенсионного фонда, где им начисляли выплаты по инвалидности. Известно, что злоумышленники сбыли 30 подделок, владельцы которых незаконно получили более 1,6 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество при получении выплат» было направлено в суд. Он приговорил фигурантов дела к четырем годам лишения свободы условно. Нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме.