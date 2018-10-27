Сергей Цивилев с супругой объехал на лошадях кемеровские поселки

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-27T15:36:41+03:00

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Сергей Цивилев вместе с супругой решил совместить прогулку на лошадях с объездом Рудничного района Кемерова. Губернаторская чета побывала в поселках Бутовка, Крутой и Боровой, где нашлось немало проблем.

«Пообщался с людьми. Да и без жалоб видно, в каком состоянии находятся поселки: разбитые дороги, мусор, отсутствие освещения и небезопасный мост, по которому дети ходят в школу 51, - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что поручил мэру города Илье Середюку исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Губернатор отметил, что практика показала пользу таких спонтанных объездов, поэтому продолжит работать в этом направлении.

«Главам рекомендую быть начеку и корректировать еженедельные объезды муниципалитетов так, чтобы проблемные места находили они, а не я», - добавил Цивилев.