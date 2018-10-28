В Кузбассе председатель ТСЖ похитила 450 тысяч и получила условный срок

СЕГОДНЯ 04:04 2018-10-28T04:04:42+03:00

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В Кузбассе бывшего председателя товарищества собственников жилья обвиняют в растрате. Женщина получила зарплату фиктивно устроенного бухгалтера, а также начисляла себе различные премии.

В полицию Ленинска-Кузнецкого обратились члены ТСЖ. Во время проведения отчетности о потраченных средствах они выявили расхождения в финансовой документации.

В ходе проверки полицейские выяснили, что бухгалтер, который числился за ТСЖ, был трудоустроен фиктивно, а его зарплату получала экс-председатель. Кроме того, женщина начисляла себе различные премии, выплаты за неиспользованный отпуск, переработанное время и работу в праздники.

Бывшая председатель указывала в табелях учета, что находится на работе с утра до вечера и часто сверх нормы. Однако следствие выяснило, что женщина также занимала должность директора одной из местных фирм, где находилась полный рабочий день, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Было установлено, что экс-председатель похитила 450 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. На имущество фигурантки – автомобили, гараж и земельный участок – наложили арест.

Суд признал экс-председателя ТСЖ виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Также женщина должна возместить причиненный ущерб.