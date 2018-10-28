В Мариинске готовятся к запуску долгостроя «Пищевик»

СЕГОДНЯ 04:30 2018-10-28T04:30:56+03:00

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В Мариинске готовятся к вводу в эксплуатацию местного долгостроя – физкультурно-оздоровительного комплекса «Пищевик». Здание строится с 2009 года.

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым глава Мариинского района Александр Кривцов доложил о завершающей стадии подготовки к запуску комплекса с бассейном «Пищевик», который строится с 2009 года.

По решению главы региона в этом году из областного бюджета были выделены 10 миллионов рублей, которые необходимы на подготовку к открытию. На сегодняшний день осталось установить пожарную сигнализацию и получить разрешительные документы от надзорных органов.

- Пока не будет установлена пожарная сигнализация, и не будут получены все документы от специалистов, которые разрешают эксплуатацию, комплекс открывать нельзя. Все должно быть доведено до конца, чтобы обеспечить безопасность посетителям, - сказал Цивилев.

На этой же встрече Цивилев и Кривцов обсудили подготовку Мариинска к 300-летнему юбилею, который будет отмечаться в 2020 году. Губернатор поставил задачу достроить дорогу в обход города до 1 августа юбилейного года.