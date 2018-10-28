В Кемеровской области завершается навигация

СЕГОДНЯ 05:01 2018-10-28T05:01:35+03:00

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В Кемеровской области 28 октября завершается навигация для маломерных судов. Выход на воду после этой даты запрещен.

Сотрудники МЧС Кузбасса предупреждают судовладельцев об административной ответственности за нарушение установленного запрета. Выход на воду на маломерном судне после закрытия навигации небезопасен. Ухудшение видимости из-за осенних туманов, образование шуги из-за заморозков, резкие перепады дневных и ночных температур могут спровоцировать аварийные ситуации на воде.

Чтобы подготовить судно к зиме, следует придерживаться нескольких правил. В частности, поднятое на берег судно нужно вымыть, открытый металл покрыть слоем защитного грунта. Бачки и цистерны, после того как из них слиты вода и остатки горючего, надо тоже очистить.

Отметим, что сроки навигации определяются ежегодно постановлением коллегии администрации Кемеровской области.