Двое жителей Кузбасса украли 200 элитных голубей

СЕГОДНЯ 05:36 2018-10-28T05:36:52+03:00

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Двое жителей Кузбасса украли у заводчиков более 200 голубей элитных пород. За кражи преступники получили реальные сроки.

Как рассказали в областном управлении МВД, в полицию обратился житель села Березово, разводивший голубей. Он заявил, что неизвестные украли у него 56 птиц. Стражи порядка задержали подозреваемых, когда они на машине собирались выехать из поселка. В автомобиле полицейские обнаружили мешки с похищенными голубями. Задержанных мужчин 45 и 65 лет доставили в отдел.

– Стражи порядка выяснили, что задержанные сами являются заводчиками птиц и таким образом планировали пополнить число своих голубей. Следствием установлена причастность задержанных еще к пяти аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кемеровской области, – рассказали в МВД.

Всего кузбассовцы похитили более 200 голубей элитных пород стоимостью более 200 тысяч рублей. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на три года и три с половиной года.