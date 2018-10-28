В детских садах Кузбасса нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 06:39 2018-10-28T06:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора нашли в кузбасских детских садах кишечную палочку и массу нарушений санитарных норм. Дошкольные учреждения оштрафованы на сумму 4,3 миллиона рублей.

За девять месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора проверили 434 детских сада. Эксперты сделали пробы воды и готовых блюд. Из 1300 проб по микробиологическим показателям 12 не соответствовали нормативам. Также 98 проб из 2 600 не соответствовали гигиеническим нормативам по калорийности. Из 4900 смывов в 115 обнаружили кишечную палочку.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, в детских садах нарушались требования к уборке помещений, к искусственному освещению, к воздушно-тепловому режиму, утреннему приему детей и к организации воспитательно-образовательного процесса.

– Наиболее часто встречаемые нарушения в организации питания детей — это нарушение условий хранения, приготовления и реализации пищи, несоблюдение режимов мытья кухонной и столовой посуды, несоответствующие гигиеническим нормативам результаты лабораторных испытаний, – отметили в ведомстве.

За нарушения инспекторы составили 1070 протоколов и вынесли 1028 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 4,3 миллиона рублей.