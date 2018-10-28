2018-10-28T06:59:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе на пожаре погиб мужчина

Его тело нашли спасатели
Кирилл ЧАЩИН
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В Междуреченске после тушения пожара спасатели нашли тело мужчины. Погибший отравился угарным газом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в субботу в 22.22 поступило сообщение о пожаре в частном доме улице Луговая в Междуреченске. На место незамедлительно выехали три пожарные машины и 11 спасателей. В 22.43 пожарные ликвидировали возгорание.

После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в доме тело 39-летнего хозяина, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Мужчина отравился угарным газом. По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за нарушения правил использования печного отопления.

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