В Мариинске восстановят исторический облик города

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-28T08:04:59+03:00

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В Мариинске к 300-летию отремонтируют историческую часть города. Об этом рассказал Сергей Цивилев.

– Мариинск — гордость деревянного зодчества. Поэтому для восстановления исторического облика необходимо привлечь лучших мастеров со всего Кузбасса, — отметил губернатор.

Кроме того, в скором времени восстановят крышу общежития Мариинского педагогического колледжа, часть которой была снесена во время урагана 13 октября. Крышу восстановят через две недели.

Напомним, что также в Мариинске к 300-летнему юбилею города капитально отремонтируют школу 1961 года постройки.