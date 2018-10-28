В Мариинске восстановят исторический облик города
Работы выполнят к 300-летию
Фото: администрация Мариинска
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В Мариинске к 300-летию отремонтируют историческую часть города. Об этом рассказал Сергей Цивилев.
– Мариинск — гордость деревянного зодчества. Поэтому для восстановления исторического облика необходимо привлечь лучших мастеров со всего Кузбасса, — отметил губернатор.
Кроме того, в скором времени восстановят крышу общежития Мариинского педагогического колледжа, часть которой была снесена во время урагана 13 октября. Крышу восстановят через две недели.
Напомним, что также в Мариинске к 300-летнему юбилею города капитально отремонтируют школу 1961 года постройки.