В Кемерове водителя наказали за парковку на тротуаре
Мужчине выписали штраф
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове полицейские наказали водителя иномарки, который припарковался на тротуаре. Фотографию нарушения стражам порядка прислал очевидец.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, житель Кемерова прислал в раздел «Мобильный патруль» сайта «Правоохранительный портал Кузбасса» видео нарушения правил дорожного движения. Водитель автомобиля Nissan припарковался на тротуаре на проспекте Шахтеров.
Сотрудники ГИБДД проверили проверку и установили водителя иномарки. В отношении него был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 1000 рублей.