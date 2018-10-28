2018-10-28T09:08:35+03:00
Происшествия

В Кузбассе горели частный дом и три бани

Пожары произошли в Новокузнецке и Новокузнецком районе
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе ночью и утром горели три бани и частный дом. Возгорания произошли в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В субботу в 23.32 в противопожарную службу поступил сигнал возгорании в селе Костенково на улице Береговая в Новокузнецком районе. Там загорелась частная баня. На место выехали две пожарные машины и восемь спасателей. Пожар удалось потушить в 00.02.

В 00.18 в МЧС поступило сообщение о пожаре частной бани в поселке Осиновое Плесо в Новокузнецком районе. Возгорание произошло на улице Чапаева. Пожар потушили в 00.47. На месте работали семь спасателей и три единицы техники.

В 06.24 в Новокузнецке загорелись частный дом и баня на улице Верхне- Восточная. На место выехали пять пожарных машин и 19 спасателей. Постройки удалось потушит в 06.51.

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