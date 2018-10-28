В Кемерове женщина напала на сотрудников ДПС
В Кемерове сотрудники ДПС скрутили женщину, которая бросалась на полицейских. Фото инцидента появилось в сети.
Как рассказали очевидцы, в воскресенье улице Патриотов сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110. Из машины вышла компания с признаками алкогольного опьянения. Пассажиры и водитель стали спорить с полицейскими.
«После словесной перепалки женщина в серой куртке начала бросаться на одного из сотрудников ДПС, несколько раз, после чего было принято решение угомонить ее скрутив в наручники и сопроводив в патрульный экипаж, но женщина оказалась бойкая и не давалась, отбиваясь что есть сил… В итоге, когда буйную женщину поймали и ее за руку сотрудник вел к машине ей резко поплохело и она завалилась на траву», – написал в соцсети кемеровчанин Валерий.
Инцидент с сотрудниками ДПС в Кемерове.
В соцсети также было опубликовано видео, на котором женщина и мужчина кричать сотруднику ДПС, что он поступает незаконно.
Фото: "ВКонтакте"