В ГИБДД рассказали о нападении кемеровчанки на инспекторов

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-28T13:27:25+03:00

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В Госавтоинспекции Кузбасса прокомментировали нападение женщины на инспекторов ДПС в Кемерове. Полицейские серьезно не пострадали.

Напомним, в воскресенье днем появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД задержали женщину, которая стала на них бросаться. Перед этим полицейский остановили автомобиль с ее знакомыми.

Как рассказали в УГИБДД по Кемеровской области, экипаж остановил автомобиль, у водителя которого были признаки опьянения. Пока полицейские составляли протокол за повторную езду в пьяном виде на место пришла женщина.

– Она стала препятствовать составлению административного материла. В дальнейшем она начала хватать сотрудника за куртку. Ее доставили в отдел полиции «Южный» и оформляют по административной статье, – рассказали в ГИБДД.