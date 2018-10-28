В ГИБДД рассказали о нападении кемеровчанки на инспекторов
В Госавтоинспекции Кузбасса прокомментировали нападение женщины на инспекторов ДПС в Кемерове. Полицейские серьезно не пострадали.
Напомним, в воскресенье днем появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД задержали женщину, которая стала на них бросаться. Перед этим полицейский остановили автомобиль с ее знакомыми.
Как рассказали в УГИБДД по Кемеровской области, экипаж остановил автомобиль, у водителя которого были признаки опьянения. Пока полицейские составляли протокол за повторную езду в пьяном виде на место пришла женщина.
– Она стала препятствовать составлению административного материла. В дальнейшем она начала хватать сотрудника за куртку. Ее доставили в отдел полиции «Южный» и оформляют по административной статье, – рассказали в ГИБДД.