Начались работы на территории школы рядом с «Зимней вишней»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-28T16:04:58+03:00

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На территории кемеровской школы №7, где находился штаб во время пожара в «Зимней вишне», начались работы по благоустройству.

По словам горожан, вход на территорию в школы с восточной стороны закрыли и установили табличку с надписью «Ведутся строительные работы». Рабочие уже успели заасфальтировать дорожки. Напротив крыльца вырубили деревья, засыпали площадку землей и разровняли.

Напомним, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» было решено капитальной отремонтировать школу №7, где находился штаб ликвидации ЧС.

Площадку засыпали землейФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ