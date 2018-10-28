2018-10-28T16:04:58+03:00
Общество

Начались работы на территории школы рядом с «Зимней вишней»

Здание школы №7 должны капитально отремонтировать
Кирилл ЧАЩИН
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Рабочие благоустраивают территорию школыРабочие благоустраивают территорию школыФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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На территории кемеровской школы №7, где находился штаб во время пожара в «Зимней вишне», начались работы по благоустройству.

По словам горожан, вход на территорию в школы с восточной стороны закрыли и установили табличку с надписью «Ведутся строительные работы». Рабочие уже успели заасфальтировать дорожки. Напротив крыльца вырубили деревья, засыпали площадку землей и разровняли.

Напомним, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» было решено капитальной отремонтировать школу №7, где находился штаб ликвидации ЧС.

Площадку засыпали землей Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Площадку засыпали землейФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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