2018-10-28T17:09:32+03:00
Общество

В Кемерове водителя наказали за плохую парковку

Авто заблокировали мусорными баками
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове неизвестные отомстили водителю за плохую парковку. Иномарку заставили мусорными баками.

В соцсети появилась фотография иномарки, припаркованной напротив мусорного бака. Кроме того, мусорные баки стояли справа от машины и за авто. По словам пользователей, кадр был сделан на проспекте Притомский, 13. Неизвестные отомстили водителю за то, что он закрыл автомобилем доступ к мусорному баку. Многие пользователи поддержали инициативу неизвестных мстителей и даже предложили вывалить мусор на крышу.

«Так там ,блин, негде ставить машину, особенно вечером, люди ютятся к помойкам, в подъезды, на пустырь за 15 домом, домов нафигачат, а про парковки постоянно забывают», – написал в соцсети Сергей Иванников.

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