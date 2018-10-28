В Кемерове водителя наказали за плохую парковку

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-28T17:09:32+03:00

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В Кемерове неизвестные отомстили водителю за плохую парковку. Иномарку заставили мусорными баками.

В соцсети появилась фотография иномарки, припаркованной напротив мусорного бака. Кроме того, мусорные баки стояли справа от машины и за авто. По словам пользователей, кадр был сделан на проспекте Притомский, 13. Неизвестные отомстили водителю за то, что он закрыл автомобилем доступ к мусорному баку. Многие пользователи поддержали инициативу неизвестных мстителей и даже предложили вывалить мусор на крышу.

«Так там ,блин, негде ставить машину, особенно вечером, люди ютятся к помойкам, в подъезды, на пустырь за 15 домом, домов нафигачат, а про парковки постоянно забывают», – написал в соцсети Сергей Иванников.