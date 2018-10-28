Из Кемерова вылетел первый вечерний рейс до Москвы

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-28T17:46:33+03:00

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В воскресенье вечером, 28 октября, из Кемерова вылетел первый вечерний рейса до Москвы. Самолет поднялся в воздух в 20.55, сообщили в справочной службе аэропорта.

Напомним, что июле Сергей Цивилев объявил о запуске прямых вечерних рейсов из Кемерова в Москву в рамках проекта проект «Крылья Кузбасса» стратегии 2035.

В августе стало известно, что авиарейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Перевозка пассажиров из Кемерова будет осуществляться на лайнере Embraer 190 вместимостью 110 мест. Стоимость перелета до Шереметьева варьируется 6430 до 6850 рублей.