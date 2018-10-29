Жители Кемерова заметили в небе НЛО

СЕГОДНЯ 03:55 2018-10-29T03:55:04+03:00

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Жители Кемерова заметили в ночном небе НЛО и сняли светящуюся точку на видео. Кадры обсуждают пользователи соцсети.

«Снял нечто необъяснимое. Не самолет, не вертолет, не дрон так летать не могут. В начале быстро подлетел и висел около 2х минут, потом вы видели, что успел снял, в живую это красный светящийся объект, но видео смутно выглядет. Яркость и размер прожектора исключил вероятность дрона», – написал в соцсети горожанин .

Однако большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что по небу летел фонарик. Именно порывами ветра объясняется его движение.