В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В здании сработала пожарная сигнализация
Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове в здании торгово-развлекательного комплекса «Лапландия» сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетителей ТРК эвакуировали.
Фотографии с места появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что в «Лапландии» работает пожарная сирена.
Как пояснили «Комсомольской правде – Кемерово» в администрации торгово-развлекательного комплекса, тревога была учебной.
– Учебная тревога сработала в 09.30. Весь персонал вышел из здания. В 09.45 все вернулись назад. сейчас торгово-развлекательный комплекс работает в штатном режиме, – пояснила собеседница издания.