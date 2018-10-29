2018-10-29T06:57:42+03:00
Общество

В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»

В здании сработала пожарная сигнализация
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове в здании торгово-развлекательного комплекса «Лапландия» сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетителей ТРК эвакуировали.

Фотографии с места появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что в «Лапландии» работает пожарная сирена.

Как пояснили «Комсомольской правде – Кемерово» в администрации торгово-развлекательного комплекса, тревога была учебной.

– Учебная тревога сработала в 09.30. Весь персонал вышел из здания. В 09.45 все вернулись назад. сейчас торгово-развлекательный комплекс работает в штатном режиме, – пояснила собеседница издания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу
Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе
Ураганный ветер в Кемерове срывал крыши и валил бетонные плиты
В Кузбассе поезд переехал 20-летнего парня
Жители Кемерова заметили в небе НЛО
В Новокузнецке горят поля вдоль автодороги на Ильинку
Из Кемерова вылетел первый вечерний рейс до Москвы
В Кемерове водителя наказали за плохую парковку
Начались работы на территории школы рядом с «Зимней вишней»
МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном ветре
Сергей Цивилев устроил велопрогулку с главой Кемерова
В ГИБДД рассказали о нападении кемеровчанки на инспекторов
Ураганный ветер и гололед: Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Кузбассе
В Кемерове женщина напала на сотрудников ДПС
В Кузбассе горели частный дом и три бани
В Кемерове водителя наказали за парковку на тротуаре
В Мариинске восстановят исторический облик города
В Кузбассе на пожаре погиб мужчина
В детских садах Кузбасса нашли кишечную палочку
Двое жителей Кузбасса украли 200 элитных голубей
В Кемеровской области завершается навигация
В Мариинске готовятся к запуску долгостроя «Пищевик»