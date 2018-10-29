В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-29T06:57:42+03:00

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В Кемерове в здании торгово-развлекательного комплекса «Лапландия» сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетителей ТРК эвакуировали.

Фотографии с места появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что в «Лапландии» работает пожарная сирена.

Как пояснили «Комсомольской правде – Кемерово» в администрации торгово-развлекательного комплекса, тревога была учебной.

– Учебная тревога сработала в 09.30. Весь персонал вышел из здания. В 09.45 все вернулись назад. сейчас торгово-развлекательный комплекс работает в штатном режиме, – пояснила собеседница издания.