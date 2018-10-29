Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-29T07:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на предстоящую неделю. Дневные отметки опустятся до -15 градусов Цельсия.

Южный циклон, который принес в Кузбасс ураганный ветер, постепенно будет закачивать на территорию области холодную арктическую воздушную массу. Поэтому на неделе с минусовыми отметками ожидаются не только ночи, но и дни.

– Мы будем наблюдать значительный контраст температур. Вся предстоящая неделя пройдет с минусовыми отметками в дневное время. Самыми холодными будут среда, четверг и пятница, – рассказали «Комсомольской правде» в Кемеровском гидрометцентре.

Так, днем во вторник, 30 октября, столбики термометров в Кузбассе опустятся до 0,-5 градусов, в среду – до -5,-10 градусов. В четверг похолодает еще больше – до -10,-15 градусов. В пятницу дневные отметки составят -7,-12.

В гидрометцентре добавили, что сильных осадков не ожидается, поэтому слякотный период регион, скорее всего, минует. Из осени Кузбасс сразу шагнет в снежную зиму.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что ночной ураганный ветер оставил без электричества 12 тысяч кузбассовцев.