2018-10-29T07:26:34+03:00
Общество

Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов

Низкие температуры ожидаются днем
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Ноябрь в Кузбассе начнется с минусовых температурНоябрь в Кузбассе начнется с минусовых температурФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на предстоящую неделю. Дневные отметки опустятся до -15 градусов Цельсия.

Южный циклон, который принес в Кузбасс ураганный ветер, постепенно будет закачивать на территорию области холодную арктическую воздушную массу. Поэтому на неделе с минусовыми отметками ожидаются не только ночи, но и дни.

– Мы будем наблюдать значительный контраст температур. Вся предстоящая неделя пройдет с минусовыми отметками в дневное время. Самыми холодными будут среда, четверг и пятница, – рассказали «Комсомольской правде» в Кемеровском гидрометцентре.

Так, днем во вторник, 30 октября, столбики термометров в Кузбассе опустятся до 0,-5 градусов, в среду – до -5,-10 градусов. В четверг похолодает еще больше – до -10,-15 градусов. В пятницу дневные отметки составят -7,-12.

В гидрометцентре добавили, что сильных осадков не ожидается, поэтому слякотный период регион, скорее всего, минует. Из осени Кузбасс сразу шагнет в снежную зиму.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что ночной ураганный ветер оставил без электричества 12 тысяч кузбассовцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу
В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе
Ураганный ветер в Кемерове срывал крыши и валил бетонные плиты
В Кузбассе поезд переехал 20-летнего парня
Жители Кемерова заметили в небе НЛО
В Новокузнецке горят поля вдоль автодороги на Ильинку
Из Кемерова вылетел первый вечерний рейс до Москвы
В Кемерове водителя наказали за плохую парковку
Начались работы на территории школы рядом с «Зимней вишней»
МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном ветре
Сергей Цивилев устроил велопрогулку с главой Кемерова
В ГИБДД рассказали о нападении кемеровчанки на инспекторов
Ураганный ветер и гололед: Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Кузбассе
В Кемерове женщина напала на сотрудников ДПС
В Кузбассе горели частный дом и три бани
В Кемерове водителя наказали за парковку на тротуаре
В Мариинске восстановят исторический облик города
В Кузбассе на пожаре погиб мужчина
В детских садах Кузбасса нашли кишечную палочку
Двое жителей Кузбасса украли 200 элитных голубей
В Кемеровской области завершается навигация
В Мариинске готовятся к запуску долгостроя «Пищевик»