Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на предстоящую неделю. Дневные отметки опустятся до -15 градусов Цельсия.
Южный циклон, который принес в Кузбасс ураганный ветер, постепенно будет закачивать на территорию области холодную арктическую воздушную массу. Поэтому на неделе с минусовыми отметками ожидаются не только ночи, но и дни.
– Мы будем наблюдать значительный контраст температур. Вся предстоящая неделя пройдет с минусовыми отметками в дневное время. Самыми холодными будут среда, четверг и пятница, – рассказали «Комсомольской правде» в Кемеровском гидрометцентре.
Так, днем во вторник, 30 октября, столбики термометров в Кузбассе опустятся до 0,-5 градусов, в среду – до -5,-10 градусов. В четверг похолодает еще больше – до -10,-15 градусов. В пятницу дневные отметки составят -7,-12.
В гидрометцентре добавили, что сильных осадков не ожидается, поэтому слякотный период регион, скорее всего, минует. Из осени Кузбасс сразу шагнет в снежную зиму.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что ночной ураганный ветер оставил без электричества 12 тысяч кузбассовцев.