В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-29T07:50:05+03:00

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Минувшей ночью жители Новокузнецка были обеспокоены серьезным пожаром, который случился в полях вдоль автодороги в Новоильинский района.

Очевидцы, ехавшие по автодороге, соединяющей Новоильинский район с городом, засняли страшный пожар вдоль дороги. Они отмечают, что искры от огня летели прямо на машины, а сильный ветер, поднявшийся в тот вечер, грозил увеличить площадь пожара. А зарево от огня было видно жителям Заводского и Новоильинского районов. Сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение по дороге на участке от ДОЗа до поселка Металлург с 23:45 до 03:40

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675338" frameborder="0"></iframe> Горят поля в Новокузнецке между Ильинкой и городом..Видео: Instagram, novostinvkz

Первый сигнал о пожаре поступил от жителей села Бедарево: они сообщали, что в полях горит сухая трава. Как сообщает пресс-служба ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», площадь пожара составила около одного гектара. Еще один очаг пожара находился также в полях – его площадь была существенно меньше. К тушению пожара привлекались четыре автоцистерны и добровольная пожарная команда Красулинского сельского поселения. В общей сложности – 18 человек. К счастью, огонь не дошел до жилых домов.

– По предварительным данным, пожар начался из-за действий человека: возможно, кто-то отправился на пикник и не до конца погасил костер, возможно – что-то еще. Это предстоит выяснить специалистам. А сильный ветер лишь усугубил ситуацию, - отметили в пресс-службе ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области.