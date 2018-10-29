2018-10-29T07:50:05+03:00
Происшествия

В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу

В МЧС рассказали подробности пожара вдоль автодороги на Ильинку [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Новокузнецк онлайн", Александр КореновФото: vk.com, "Новокузнецк онлайн", Александр Коренов
Изменить размер текста:

Минувшей ночью жители Новокузнецка были обеспокоены серьезным пожаром, который случился в полях вдоль автодороги в Новоильинский района.

Очевидцы, ехавшие по автодороге, соединяющей Новоильинский район с городом, засняли страшный пожар вдоль дороги. Они отмечают, что искры от огня летели прямо на машины, а сильный ветер, поднявшийся в тот вечер, грозил увеличить площадь пожара. А зарево от огня было видно жителям Заводского и Новоильинского районов. Сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение по дороге на участке от ДОЗа до поселка Металлург с 23:45 до 03:40

Горят поля в Новокузнецке между Ильинкой и городом..Видео: Instagram, novostinvkz

Первый сигнал о пожаре поступил от жителей села Бедарево: они сообщали, что в полях горит сухая трава. Как сообщает пресс-служба ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», площадь пожара составила около одного гектара. Еще один очаг пожара находился также в полях – его площадь была существенно меньше. К тушению пожара привлекались четыре автоцистерны и добровольная пожарная команда Красулинского сельского поселения. В общей сложности – 18 человек. К счастью, огонь не дошел до жилых домов.

– По предварительным данным, пожар начался из-за действий человека: возможно, кто-то отправился на пикник и не до конца погасил костер, возможно – что-то еще. Это предстоит выяснить специалистам. А сильный ветер лишь усугубил ситуацию, - отметили в пресс-службе ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе
Ураганный ветер в Кемерове срывал крыши и валил бетонные плиты
В Кузбассе поезд переехал 20-летнего парня
Жители Кемерова заметили в небе НЛО
В Новокузнецке горят поля вдоль автодороги на Ильинку
Из Кемерова вылетел первый вечерний рейс до Москвы
В Кемерове водителя наказали за плохую парковку
Начались работы на территории школы рядом с «Зимней вишней»
МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном ветре
Сергей Цивилев устроил велопрогулку с главой Кемерова
В ГИБДД рассказали о нападении кемеровчанки на инспекторов
Ураганный ветер и гололед: Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Кузбассе
В Кемерове женщина напала на сотрудников ДПС
В Кузбассе горели частный дом и три бани
В Кемерове водителя наказали за парковку на тротуаре
В Мариинске восстановят исторический облик города
В Кузбассе на пожаре погиб мужчина
В детских садах Кузбасса нашли кишечную палочку
Двое жителей Кузбасса украли 200 элитных голубей
В Кемеровской области завершается навигация
В Мариинске готовятся к запуску долгостроя «Пищевик»