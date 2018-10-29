Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-29T08:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове у местного жителя случился инсульт во время принятия ванны. Мужчине помогли специалисты «Кемеровской службы спасения».

Обычная процедура едва не закончилась для кемеровчанина трагедией. Мужчина залез в ванну, но не смог самостоятельно встать из нее из-за случившегося у него инсульта.

Тревогу забили родители горожанина, которые пришли в гости к сыну. Входная дверь квартиры оказалась заперта, а на звонки он не отвечал. Родственники обратились в «Кемеровскую службу спасения».

Дежурный экипаж при помощи специального инструмента открыл дверь. В квартире специалисты услышали стоны, которые доносились из ванной комнаты. Зайдя в нее, спасатели увидели лежащего в ванне мужчину. Спасатель-врач оказал кемеровчанину первую помощь, после чего его передали бригаде медиков. Предварительно установлено, что у мужчины случился инсульт.