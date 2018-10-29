2018-10-29T08:53:30+03:00
Общество

Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт

Помощь мужчине оказали кемеровские спасатели
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В Кемерове у местного жителя случился инсульт во время принятия ванны. Мужчине помогли специалисты «Кемеровской службы спасения».

Обычная процедура едва не закончилась для кемеровчанина трагедией. Мужчина залез в ванну, но не смог самостоятельно встать из нее из-за случившегося у него инсульта.

Тревогу забили родители горожанина, которые пришли в гости к сыну. Входная дверь квартиры оказалась заперта, а на звонки он не отвечал. Родственники обратились в «Кемеровскую службу спасения».

Дежурный экипаж при помощи специального инструмента открыл дверь. В квартире специалисты услышали стоны, которые доносились из ванной комнаты. Зайдя в нее, спасатели увидели лежащего в ванне мужчину. Спасатель-врач оказал кемеровчанину первую помощь, после чего его передали бригаде медиков. Предварительно установлено, что у мужчины случился инсульт.

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