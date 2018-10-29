Кузбасского подростка убило деревом во дворе школы

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-29T10:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе на 16-летнего подростка во дворе школы упало дерево. От полученных травм школьник скончался через несколько дней в больнице.

Трагедия произошла 23 октября. По версии следствия, в Киселевске во дворе одной из школ шли работы по опиловке деревьев. Опасную территорию огородили лентой, но это не стало препятствием для 16-летнего подростка. Он перешагнул ленту и пошел по участку, где велась опиловка. Работники криками пытались предупредить юношу об опасности, но он не услышал их, так как был в наушниках.

- В это время упал фрагмент спиленного дерева, травмировав юношу. Рабочие вызвали скорую помощь, подростка с травмой головы госпитализировали. Спустя несколько дней он скончался в медицинском учреждении, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ведомстве уточнили, что в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям всех причастных лиц, в том числе администрации учебного заведения и организации непосредственно выполняющей работы.