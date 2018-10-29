Сергей Цивилев прокомментировал резкую смену погоды в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-29T11:10:28+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал резкую смену погоды в регионе. Глава Кузбасса попросил местных жителей быть внимательными.

– Наступило самое опасное время года в Сибири. Резкая смена температуры – от плюса к минусу, – ведет к большим осложнениям: для водителей и пассажиров автомобильного транспорта объектом повышенной опасности становятся дороги; для владельцев частных домов – неправильное использование печей и средств отопления может привести к пожару.

Мы, конечно, принимаем все необходимые профилактические меры, но они могут оказаться недостаточными, если вы сами не будете внимательными к своей жизни и к жизням окружающих вас людей, – сказал Сергей Цивилев.

Он попросил кузбасских автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Также губернатор обратился к владельцам частных домов с просьбой проверить готовность отопительных систем к зиме.

Напомним, на прошлой неделе в Кузбассе выпал первый серьезный снег, что привело к многочисленным авариям на дорогах. В большинстве случаев автомобилисты двигались на летней резине.

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