В Новокузнецке осудят виновника смертельного ДТП со «скорой»

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-29T11:25:36+03:00

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В Новокузнецке будут судить 24-летнего местного жителя, который устроил смертельную аварию с автомобилем скорой помощи. Уголовное дело передано в суд.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23.00 21 июля на проспекте Бардина. Здесь Lexus столкнулся с попутным автомобилем скорой помощи, который после этого выехал на встречную полосу, врезался в Volkswagen Passat и перевернулся. В результате аварии погиб врач скорой помощи, еще четверо, водители и пассажиры Volkswagen и УАЗ, получили травмы различной степени тяжести. В отношении водителя Lexus было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

В ходе следствия было установлено, что 24-летний мужчина отвлекся на телефон и не заметил, как перед ним остановился автомобиль скорой помощи, который собирался повернуть налево. Следствием проведены судебно-

медицинская, автотехническая и криминалистическая экспертизы, результаты которых подтверждают вину фигуранта уголовного дела. Молодой человек полностью признал свою вину, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

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Из трех мужчин, ехавший в скорой помощи, меньше всего пострадал фельдшер: у него черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и ссадины. Мужчина, оценив свое состояние, отказался от госпитализации и сейчас находится дома. Водитель, управлявший УАЗом, в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в больнице. Врачи реанимации делают все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Еще два человека – водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Passat, также попали в больницу с травмами. Не оказалось серьезных повреждений лишь у тех, кто ехал в Lexus. (подробности)