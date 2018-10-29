2018-10-29T11:45:56+03:00
Общество

В кемеровской маршрутке разъезжали сказочные единороги

Горожане делятся фотографиями пассажиров в необычных нарядах
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Александра ЧайковскаяФото: Александра Чайковская
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Кемеровчане заметили в одной из городских маршруток необычных пассажиров – двух единорогов.

Один из кемеровчан, ехавший в городской маршрутке, обратил внимание на двух пассажиров в необычных нарядах – на головах молодых людей были надеты шапки единорогов. Забавные единорожки с радужными гривами сидели, уткнувшись носиками в телефоны, но их забавгые наряды создавали хорошее настроение пассажирам.

- Вот так едешь в автобусе, а рядом с тобой почти настоящая сказка! – поделился эмоциями кемеровчанин.

Впрочем, это не первый случай, когда люди в нестандартных нарядах появляются на улицах города. Так, буквально две недели назад в кемеровской маршрутке ездил средневековый рыцарь. А два года назад в Новокузнецке молодожены пришли на регистрацию собственного брака в забавных костюмах животных.

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