Сменился руководитель еще одного кузбасского департамента

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-29T12:04:14+03:00

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В кузбасском департаменте охраны здоровья населения сменился руководитель. Алексей Цигельник решил продолжить карьеру в практической медицине и написал заявление по собственному желанию.

Об этом в понедельник сообщили в администрации Кемеровской области.

– Алексей Цигельник – блестящий хирург. Я благодарна ему за ту огромную работу, которую он провел в качестве начальника департамента. Надеюсь, что деятельность по предложенной им схеме локальных аудитов медицинских организаций Кузбасса будет продолжена департаментом, – отметила заместитель губернатора Елена Малышева.

Должность начальника департамента займет Михаил Малин. В 1982 году он окончил Кемеровский государственный медицинский институт, факультет «Лечебное дело». Трудовой путь начал санитаром, потом работал медбратом и врачом.

С июля 2003 по октябрь 2017 года занимал должность главного врача Кемеровской городской клинической поликлиники № 5, с декабря 2017 года по сентябрь этого года был заместителем главного врача по лечебной работе в королевской горбольнице Московской области. Кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения.

Ранее свои должности покинули начальники департамента лесного комплекса и департамента по охране объектов животного мира.