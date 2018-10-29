В Кузбассе браконьер застрелил и освежевал лосенка

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-29T12:33:19+03:00

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В Топкинском районе задержали браконьера, который застрелил и освежевал лосенка. За это преступление мужчине грозит миллионный штраф или тюремный срок.

Сотрудники Росгвардии провели совместный рейд с егерями, в ходе которого остановили автомобиль Chevrolet Niva – в его салоне была обнаружена освежеванная туша лосенка. На месте прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала водителя и двух его пассажиров – жителей Топок и Кемерова. Полицейские изъяли у задержанных три охотничьих ружья, около 60 патронов, ножи и топоры со следами крови.

Мужчины пояснили, что нашли мертвое животное в лесу. Однако впоследствии один из задержанных признался, что застрелил лосенка в районе деревне Цыпино. Сумму причиненного ущерба составила около 240 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. В качестве наказания статья предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.