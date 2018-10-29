2018-10-29T13:42:57+03:00
Происшествия

В Белове мужчина на Mercedes сбил подростка на «зебре»

Мальчик травмировал колено
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Белове мужчина, ехавший за рулем Mercedes, сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда автомобиля мальчик получил травму колена.

Авария произошла в феврале на улице Октябрьской. 58-летний местный житель не учел погодные условия и не смог вовремя затормозить у нерегулируемого пешеходного перехода, по которому шел школьник. В результате наезда у него оказалось травмировано колено, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе следствия водитель признался, что за рулем отвлекся от дороги, а когда заметил пешехода, было поздно. Уголовное дело передано в суд.

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