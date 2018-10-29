Кузбасская турфирма обманула клиентов на 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-29T14:23:47+03:00

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Жители Кузбасса, купившие туры в компании «Кругосвет», потеряли более 5 миллионов рублей. В полиции прокомментировал ситуацию с обманутыми туристами.

– В УМВД России по Новокузнецку поступают заявления от граждан, которые сообщают, что некоторое время назад они оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых так и не смогли. В общей сложности в полицию обратились 49 пострадавших. Предварительно сумма причиненного ущерба составляет более 5 000 000 рублей, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. Сейчас полицейские проводят по данному факту доследственную проверку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что клиенты новокузнецкой туристической фирмы «Кругосвет» остались без путевок. Турагент отказался исполнять свои обязательства и возвращать деньги.