2018-10-29T14:23:47+03:00
Общество

Кузбасская турфирма обманула клиентов на 5 миллионов рублей

В МВД прокомментировали дело с компанией «Кругосвет»
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
После проверки стражи порядка могут возбудить уголовное делоПосле проверки стражи порядка могут возбудить уголовное делоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Жители Кузбасса, купившие туры в компании «Кругосвет», потеряли более 5 миллионов рублей. В полиции прокомментировал ситуацию с обманутыми туристами.

– В УМВД России по Новокузнецку поступают заявления от граждан, которые сообщают, что некоторое время назад они оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых так и не смогли. В общей сложности в полицию обратились 49 пострадавших. Предварительно сумма причиненного ущерба составляет более 5 000 000 рублей, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. Сейчас полицейские проводят по данному факту доследственную проверку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что клиенты новокузнецкой туристической фирмы «Кругосвет» остались без путевок. Турагент отказался исполнять свои обязательства и возвращать деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасские энергетики оперативно ликвидировали последствия урагана
В Новокузнецке подростки ради забавы поджигали друг друга
В Белове мужчина на Mercedes сбил подростка на «зебре»
В Кузбассе браконьер застрелил и освежевал лосенка
Сменился руководитель еще одного кузбасского департамента
В кемеровской маршрутке разъезжали сказочные единороги
В Новокузнецке осудят виновника смертельного ДТП со «скорой»
Сергей Цивилев прокомментировал резкую смену погоды в Кузбассе
Кузбасского подростка убило деревом во дворе школы
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу
Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе