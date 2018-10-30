Сегодня в Киселевске простятся с убитым деревом школьником

СЕГОДНЯ 01:42 2018-10-30T01:42:53+03:00

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Сегодня в Киселевске состоится прощание с 16-летним Матвеем Лещенковым, на которого во дворе школы упал фрагмент спиленного дерева. Подросток получил серьезную травму головы, от которой он скончался в больнице через несколько суток после операции.

Прощание состоится в храме на Красном Камне в 10.00.

«Все, кто знал и любил нашего Матвеюшку, приходите проститься!» - написали родственники подростка в социальных сетях.

Напомним, трагедия произошла на территории киселевской школы 23 октября. По версии следствия, во дворе школы велись работы по опиловке деревьев. Специалисты работали на участке, который был огорожен предупредительной лентой, но школьник проигнорировал ее и пошел по опасной зоне, где на него и упала злополучная ветка. Также следствие считает, что школьник во время движения по опасной территории был в наушниках.