2018-10-30T02:10:06+03:00
Общество

Власти рассказали о плюсах вечерних перелетов из Кемерова в Москву

Транспортный прорыв прокомментировал заместитель губернатора Михаил Бостанджогло
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: АКОФото: АКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 октября, из Кемерова отправился первый вечерний авиарейс до Москвы. О плюсах введения дополнительных перелетов рассказал заместитель губернатора Михаил Бостанджогло.

«Мы неоднократно выходили с таким предложением и на авиаперевозчиков, и на министерство транспорта России. Благодаря вечерним рейсам упрощается логистика доставки людей в другие страны, и увеличится поток туристов в Кузбасс, - отметил Бостанджогло. - Особо приятно, что открытие вечерних авиарейсов произошло в начале осенних каникул. Теперь школьники вместе с родителями смогут провести отдых в Москве и Санкт-Петербурге и вернуться в удобное для них время».

До 28 октября из столицы Кузбасса в Москву можно было улететь тремя утренними рейсами, которые осуществляли компании «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines.

Летом Сергей Цивилев заявил о введении вечерних рейсов из Кемерова до Москвы. Инициативу губернатора поддержали два авиаперевозчика. Так, «Аэрофлот» открыл ежедневные рейсы до Москвы с прибытием в аэропорт Шереметьево. Время отправления в 20.55 (все дни, кроме субботы) и в 21:10 (по субботам). Программу вечерних полетов также запустила авиакомпания «Северный ветер» (Пегас). Из аэропорта Алексей Леонов самолеты отравляются ежедневно в 21.35.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о запуске вечерних авиарейсов Новокузнецк – Москва.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове на аварийном участке установили светофоры
В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца
В Кузбассе ищут пропавшую еще в августе женщину
Сегодня в Киселевске простятся с убитым деревом школьником
Кузбасские энергетики оперативно ликвидировали последствия урагана
Кузбасская турфирма обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Новокузнецке подростки ради забавы поджигали друг друга
В Белове мужчина на Mercedes сбил подростка на «зебре»
В Кузбассе браконьер застрелил и освежевал лосенка
Сменился руководитель еще одного кузбасского департамента
В кемеровской маршрутке разъезжали сказочные единороги
В Новокузнецке осудят виновника смертельного ДТП со «скорой»
Сергей Цивилев прокомментировал резкую смену погоды в Кузбассе
Кузбасского подростка убило деревом во дворе школы
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу
Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе