Власти рассказали о плюсах вечерних перелетов из Кемерова в Москву

СЕГОДНЯ 02:10 2018-10-30T02:10:06+03:00

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В воскресенье, 28 октября, из Кемерова отправился первый вечерний авиарейс до Москвы. О плюсах введения дополнительных перелетов рассказал заместитель губернатора Михаил Бостанджогло.

«Мы неоднократно выходили с таким предложением и на авиаперевозчиков, и на министерство транспорта России. Благодаря вечерним рейсам упрощается логистика доставки людей в другие страны, и увеличится поток туристов в Кузбасс, - отметил Бостанджогло. - Особо приятно, что открытие вечерних авиарейсов произошло в начале осенних каникул. Теперь школьники вместе с родителями смогут провести отдых в Москве и Санкт-Петербурге и вернуться в удобное для них время».

До 28 октября из столицы Кузбасса в Москву можно было улететь тремя утренними рейсами, которые осуществляли компании «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines.

Летом Сергей Цивилев заявил о введении вечерних рейсов из Кемерова до Москвы. Инициативу губернатора поддержали два авиаперевозчика. Так, «Аэрофлот» открыл ежедневные рейсы до Москвы с прибытием в аэропорт Шереметьево. Время отправления в 20.55 (все дни, кроме субботы) и в 21:10 (по субботам). Программу вечерних полетов также запустила авиакомпания «Северный ветер» (Пегас). Из аэропорта Алексей Леонов самолеты отравляются ежедневно в 21.35.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о запуске вечерних авиарейсов Новокузнецк – Москва.