В Кузбассе ищут пропавшую еще в августе женщину
Алена Мойсак не вернулась домой
Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе ищут пропавшую жительницу города Белова. Алена Мойсак ушла из дома еще в августе – с тех пор ее местонахождение неизвестно.
37-летняя Алена Сергеевна Мойсак ушла из дома в августе и пропала. В день, когда ее видели последний раз, была одета в синюю куртку с красными вставками, черные спортивные штаны.
Кузбассовцев, которые знают что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам 8-(3845)-22-11-93, 8-(3845)-22-34-41 либо «02». Анонимность гарантируется.