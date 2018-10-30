В Кузбассе ищут пропавшую еще в августе женщину

СЕГОДНЯ 02:33 2018-10-30T02:33:04+03:00

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В Кузбассе ищут пропавшую жительницу города Белова. Алена Мойсак ушла из дома еще в августе – с тех пор ее местонахождение неизвестно.

37-летняя Алена Сергеевна Мойсак ушла из дома в августе и пропала. В день, когда ее видели последний раз, была одета в синюю куртку с красными вставками, черные спортивные штаны.

Кузбассовцев, которые знают что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам 8-(3845)-22-11-93, 8-(3845)-22-34-41 либо «02». Анонимность гарантируется.