В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца
В Анжеро-Судженске две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца. О пьяных несовершеннолетних посетительницах сообщил в полицию сотрудник кафе.
Около полуночи в дежурную часть городской полиции поступил звонок от сотрудника одного из местных кафе. Он сообщил, что в заведении присутствуют несовершеннолетние.
Прибывшие на место сотрудники ПДН обнаружили в зале двух 15-летних девушек, которые были пьяны. Подростки пояснили, что на улице неизвестный угостил их пивом, после чего девушки пошли в кафе, чтобы отдохнуть. Школьниц доставили домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении родителей девушек были составлены административные протоколы. Каждая из семей заплатит за ненадлежащее воспитание детей до 2,5 тысячи рублей.