2018-10-30T03:02:22+03:00
Общество

В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца

Родителей девушек-подростков привлекли к ответственности
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомцаВ Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомцаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Анжеро-Судженске две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца. О пьяных несовершеннолетних посетительницах сообщил в полицию сотрудник кафе.

Около полуночи в дежурную часть городской полиции поступил звонок от сотрудника одного из местных кафе. Он сообщил, что в заведении присутствуют несовершеннолетние.

Прибывшие на место сотрудники ПДН обнаружили в зале двух 15-летних девушек, которые были пьяны. Подростки пояснили, что на улице неизвестный угостил их пивом, после чего девушки пошли в кафе, чтобы отдохнуть. Школьниц доставили домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении родителей девушек были составлены административные протоколы. Каждая из семей заплатит за ненадлежащее воспитание детей до 2,5 тысячи рублей.

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