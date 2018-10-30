В Кемерове на аварийном участке установили светофоры

СЕГОДНЯ 03:50 2018-10-30T03:50:47+03:00

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В Кемерове на аварийном участке проспекта Ленинградского установили новые светофоры. Мера призвана ликвидировать место концентрации ДТП.

В этом году специалисты отремонтировали участок проспекта Ленинградского от проспекта Химиков до улицы Марковцева. Ранее здесь располагался нерегулируемый пешеходный переход, где неоднократно возникали аварийные ситуации. В ходе ремонта дорожного полотна было решено перенести переход и оснастить его светофорами.

Также на пересечении проспекта Ленинградского со Студенческим проездом была изменена схема движения – здесь установили семь светофорных стоек, в том числе с функцией «обратного отсчета». С 29 октября светофоры заработали в штатном режиме.