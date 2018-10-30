СЕГОДНЯ 04:39 2018-10-30T04:39:32+03:00

В Кемерове из магазина изъяли 180 литров паленого алкоголя Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

В Кемерове в магазине продавали контрафактный алкоголь. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 180 литров «паленки».

В полицию поступил сигнал, что в одном из магазинов микрорайона Южного ведется незаконная продажа алкоголя. В ходе проверки данные сведения подтвердились.

На витринах магазина полиция нашла широкий ассортимент алкоголя, который находился в свободной продаже. Причем акцизные марки, которыми были маркированы бутылки, оказались поддельными. Мало того, в заведении отсутствовала лицензия на продажу алкоголя.

- В результате всю спиртосодержащую продукцию общим объемом более 180 литров сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщили в полиции региона.

В отношении владельца магазина был составлен протокол об административном правонарушении. Собственнику грозит миллионный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.