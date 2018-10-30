2018-10-30T04:39:32+03:00
Общество

В Кемерове из магазина изъяли 180 литров паленого алкоголя

Владельцу-нарушителю грозит миллионный штраф
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Кемерове из магазина изъяли 180 литров паленого алкоголяВ Кемерове из магазина изъяли 180 литров паленого алкоголяФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кемерове в магазине продавали контрафактный алкоголь. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 180 литров «паленки».

В полицию поступил сигнал, что в одном из магазинов микрорайона Южного ведется незаконная продажа алкоголя. В ходе проверки данные сведения подтвердились.

На витринах магазина полиция нашла широкий ассортимент алкоголя, который находился в свободной продаже. Причем акцизные марки, которыми были маркированы бутылки, оказались поддельными. Мало того, в заведении отсутствовала лицензия на продажу алкоголя.

- В результате всю спиртосодержащую продукцию общим объемом более 180 литров сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщили в полиции региона.

В отношении владельца магазина был составлен протокол об административном правонарушении. Собственнику грозит миллионный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погиб под грудой кирпичей: по факту гибели ребенка в Кузбассе заведено уголовное дело
От новокузнецкого аэропорта до Шерегеша можно будет добраться на шаттле
Не дошел до перехода: на кузбасской трассе погиб пенсионер
Новокузнечан призывают поделиться одеждой с бездомными
В Рудничном районе Кемерова загорелось офисное здание
Семилетний мальчик погиб под грудой кирпичей в Киселевске
В Кемерове на аварийном участке установили светофоры
В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца
В Кузбассе ищут пропавшую еще в августе женщину
Власти рассказали о плюсах вечерних перелетов из Кемерова в Москву
Сегодня в Киселевске простятся с убитым деревом школьником
Кузбасские энергетики оперативно ликвидировали последствия урагана
Кузбасская турфирма обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Новокузнецке подростки ради забавы поджигали друг друга
В Белове мужчина на Mercedes сбил подростка на «зебре»
В Кузбассе браконьер застрелил и освежевал лосенка
Сменился руководитель еще одного кузбасского департамента
В кемеровской маршрутке разъезжали сказочные единороги
В Новокузнецке осудят виновника смертельного ДТП со «скорой»
Сергей Цивилев прокомментировал резкую смену погоды в Кузбассе
Кузбасского подростка убило деревом во дворе школы
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу
Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе