Семилетний мальчик погиб под грудой кирпичей в Киселевске

СЕГОДНЯ 05:13 2018-10-30T05:13:19+03:00

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В Киселевске семилетний мальчик погиб под грудой кирпичей. Первоклассник играл в заброшенном доме, где на него рухнула кирпичная печная труба.

Трагедия произошла около полудня 29 октября в районе Афонино. Семилетний школьник вместе с другом стоил шалаш и для этого разбирал кирпичную печь, которая находилась в одном из заброшенных домов. В какой-то момент конструкция рухнула и погребла под собой мальчика. Спасти ребенка не удалось, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следственные органы.

Отметим, что несколькими днями ранее в Киселевске произошла другая трагедия – здесь во дворе одной из школ на 16-летнего подростка упал фрагмент спиленного дерева. Юноша скончался в больнице.