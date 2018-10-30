В Рудничном районе Кемерова загорелось офисное здание

СЕГОДНЯ 05:46 2018-10-30T05:50:23+03:00

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В Кемерове в Рудничном районе вечером понедельника загорелось офисное здание. Пожар произошел в помещении котельной.

Сигнал о возгорании в одноэтажном кирпичном здании на проспекте Шахтеров поступил в оперативные службы города в 19.28.

- На момент прибытия первого подразделения из помещения котельной шел слабый дым. В результате пожара на цокольном этаже в помещении котельной обгорело потолочное перекрытие на площади два квадратных метра, - пояснили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Возгорание было ликвидировано в 19.40. на месте работало одно подразделение спасателей.