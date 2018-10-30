2018-10-30T06:20:00+03:00
Общество

Новокузнечан призывают поделиться одеждой с бездомными

Теплые вещи принимают в доме временного и ночного пребывания
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанам предлагают помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и не имеющим крыши над головой. Для этого достаточно отдать им ставшие ненужными теплые вещи.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, осенью и зимой люди, оказавшиеся в затруднительных жизненных обстоятельствах, особенно нуждаются в помощи неравнодушных горожан. Так, один из аспектов такой помощи – сбор и раздача теплой одежды и обуви, которые не дадут бездомным замерзнуть. Кроме того, с ними проводятся беседы о пожарной безопасности – не исключено, что именно это убережет людей без определенного места жительства от пожаров и прочих трагических ситуаций.

Передать теплые вещи тем, кто в них нуждается, можно в Дом временного и ночного пребывания по адресу: ул. ДОЗ, 13.

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