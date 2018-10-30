Не дошел до перехода: на кузбасской трассе погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 06:41 2018-10-30T07:27:24+03:00

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В Кемеровской области накануне вечером под колесами автомобиля погиб пожилой мужчина. ДТП случилось в 19:35 на автодороге Белово – Гурьевск – Салаир.

Около 19:15 на 16-ом километре автодороги «Белово – Гурьевск - Салаир» случилось дорожно-транспортное происшествие, стоившее жизни 82-летнему мужчине. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП. Вечером, когда уже стало темнеть, пожилой мужчина шел вдоль дороги. Он находился неподалеку от пешеходного перехода, однако по каким-то причинам решил переходить дорогу не по «зебре», а в том месте, где ему захотелось. Мужчина вышел на дорогу перед приближающимся автомобилем.

В это же время по автодороге двигался ВАЗ-2114, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Водитель не успел отреагировать на внезапное появление на дороге человека и сбил его. 82-летний пенсионер скончался от полученных многочисленных травм. Как отметили в ведомстве, в момент ДТП дорога была мокрой, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей быть предельно осторожными в темное время суток. Родственникам пожилых людей стоит, в свою очередь, позаботиться об их безопасности: снабдить одежду светоотражающими элементами, по возможности, быть в курсе перемещения пожилого человека или сопровождать его. Также необходимо помнить об элементарных правилах поведения на дороге и перехода проезжей части.